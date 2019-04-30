Последнее обновление: 30.04.2019 13:43

Рост производственной активности в Китае замедлился, несмотря на меры стимулирования

Производственная активность в Китае расширилась второй месяц кряду в апреле, но темпы роста оказались значительно медленнее, чем ожидалось, показали официальные данные во вторник, сигнализировав, что экономика КНР все еще не может набрать обороты, несмотря на меры стимулирования.

Частный опрос во вторник также указал на потерю динамики, вопреки ожиданиям об ускорении роста, при этом предприятия вновь начали сокращать рабочие места.

Официальный Индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора Китая упал до 50,1 пункта в апреле с 50,5 пункта в марте, когда расширение активности было зафиксировано впервые за четыре месяца, показали данные Национального бюро статистики.

“На данный момент официальные данные PMI указывают на слабый старт второго квартала и подтверждают нашу позицию о сохранении некоторых понижательных рисков для активности в краткосрочной перспективе”, - сказал Джулиан Эванс-Причард, старший экономист по Китаю в Capital Economics.

Значительная часть азиатских индексов, а также юань и австралийский доллар снизились после слабых данных производственного сектора Китая.

Замедление роста экономики Китая оказало существенное давление на экспорт многих торговых партнеров страны и продажи транснациональных компаний, начиная с Apple и заканчивая промышленным конгломератом 3M.

Официальный индекс экспортных заказов продолжил снижаться, но достиг максимального уровня за восемь месяцев на фоне надежд на то, что Пекин и Вашингтон договорятся о торговой сделке в ближайшие недели.

Активность небольших производителей достигла шестимесячного максимума, указав на то, что принятые чиновниками меры стимулирования экономики начали приносить плоды.

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