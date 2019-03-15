КНДР может приостановить переговоры с США

Замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила, что в Пхеньяне решают вопрос о судьбе дальнейших переговоров с Вашингтоном по вопросу денуклеаризации.

По словам замминистра, в Пхеньяне разочарованы неудачными попытками сторон прийти к соглашению в ходе второго саммита США-КНДР в Ханое.

Ожидается, что лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшем времени объявит о своем решении относительно приостановки переговоров, сообщает агентство Associated Press.

В конце февраля состоялся второй саммит лидеров США и КНДР, который закончился преждевременно и без подписания итогового соглашения между сторонами. Причиной разногласий на саммите стали санкции против КНДР. После саммита американский президент Дональд Трамп заявил, что КНДР потребовали полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров отметил, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.