КНДР хочет возобновить переговоры с США по ядерной программе

Северная Корея намерена возобновить диалог с США еще в сентябре, после нескольких месяцев отсутствия каких-либо подвижек в переговорах по денуклеаризации страны. "Мы готовы встретиться с США в конце сентября", - заявил в понедельник, 9 сентября, заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хуэй, о чем сообщает государственное информационное агентство ЦТАК. Чхве повторил призыв Пхеньяна к США выработать "приемлемую стратегию", в противном случае весь дипломатический процесс может быть поставлен под угрозу.

При этом спустя короткое время после заявления Чхве Сон Хуэя Пхеньян вновь провел испытания оружия. Как сообщило утром во вторник, 10 сентября, южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на генеральный штаб вооруженных сил Южной Кореи, КНДР выпустила два неизвестных снаряда из западного региона в направлении Японского моря. Подробности о типе снарядов, дальности и максимальной высоте полета не сообщаются.

Северная Корея находится под жесткими санкциями со стороны ООН и США. Американское правительство намерено сохранить давление до тех пор, пока не будет предотвращен риск, связанный с северокорейской ядерной программой. Недавно Северная Корея вновь провела испытательные пуски, в том числе баллистических ракет малой дальности.