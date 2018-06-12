КНДР взяла на себя обязательства по полной денуклеаризации

Северная Корея обязалась приложить усилия по полной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает CNN со ссылкой на подписанный президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре документ.

"Подтверждая Панмунджомскую декларацию от 27 апреля 2018 года (подписанное главами Южной и Северной Кореи - ред.), КНДР обязуется приложить усилия для полной денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в документе.

В нем отмечается, что Соединенные Штаты и КНДР также обязуются установить новые двусторонние отношения в соответствии с желанием народов обеих стран для достижения мира и процветания.

Кроме того, страны договорились объединить усилия для развития длительного и стабильного мирного режима на Корейском полуострове.

США и Северная Корея также обязались проводить поиски останков военнопленных, включая немедленную репатриацию тех, кто уже идентифицирован.

Как сообщалось, 12 июня в Сингапуре состоялся саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.