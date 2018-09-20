США готовы возобновить переговоры с Северной Кореей

США сообщили о готовности возобновить переговоры с Северной Кореей после того, как Пхеньян пообещал в среду демонтировать основные ракетные объекты и предложил закрыть главный ядерный комплекс в Йонбене, если Вашингтон предпримет меры, характер которых не уточняется.

Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что пригласил министра иностранных дел Северной Кореи встретиться в Нью-Йорке на следующей неделе, чтобы договориться о завершении процесса денуклеаризации страны к январю 2021 года.

Северная Корея допустит экспертов от “заинтересованных стран” для наблюдения за закрытием ракетного полигона в Тончхане, сказал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на совместной пресс-конференции с президентом Северной Кореи Ким Чен Ыном после их встречи в столице КНДР.

В ходе межкорейского саммита, проходившего 18 и 19 сентября в столице КНДР, страны договорились возобновить экономическое сотрудничество, включая совместные работы по восстановлению железнодорожного и транспортного сообщения, согласились восстановить работу совместного индустриального парка в приграничном городе Кэсон, возобновить туристические поездки к северокорейскому горному курорту Кымгансан, если будут соблюдены соответствующие условия.

Северная Корея также предпримет дополнительные шаги, как, например, закроет свой основной ядерный комплекс в Йонбене, если США предпримут взаимные меры, характер которых пока не уточняется, добавил Мун.

Срок завершения процесса денуклеаризации, назначенный на январь 2021 года, является наиболее конкретным установленным сроком того, что, как ожидается, будет длительным процессом сворачивания ядерной программы КНДР, которая угрожает безопасности как союзников США - Японии и Южной Корее, так и самой Америке.

Тем не менее многие чиновники администрации США скептично настроены в отношении Северной Кореи. Они считают, что Ким Чен Ын пытается ослабить оказываемое на его страну экономическое давление и хочет свести на нет обоснованность нахождения на Корейском полуострове военных США, базирующихся в Южной Корее.