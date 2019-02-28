Трамп и Ким закончили переговоры досрочно

Президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в четверг, 28 февраля, на два часа раньше запланированного срока закончили переговоры в столице Вьетнама Ханой в формате встречи с глазу на глаз.

Как сообщают информационные агентства со ссылкой на администрацию президента США, в ходе переговоров сторонам не удалось прийти к единому мнению.

В программе второго дня переговоров был запланирован совместный обед, однако Трамп и Ким на него не явились. На 10.00 запланирована пресс-конференция Трампа.

Перед началом встречи за закрытыми дверями Трамп сообщил, что не намерен торопиться заключить "правильную сделку" и что он преисполнен "хорошими идеями". Если "отношения хорошие, то может произойти немало хороших вещей", - заявил он перед встречей с лидером КНДР. Ким Чен Ын отметил, что на их встречу смотрит "весь мир", а некоторым она представляется сюжетом из "фантастического фильма".

По словам Кима, Пхеньян приветствовал бы открытие в КНДР контактного офиса США для регулярной коммуникации с Вашингтоном. Трамп назвал это предложение "грандиозной идеей".

Ожидалось, что именно в этот день должны состояться самые важные переговоры, которые могут завершиться совместным заявлением и подписанием документа, подробности о котором пока не появились. Одной из тем диалога является мирный договор между КНДР и Южной Кореей, который может прийти на смену соглашению о перемирии, остановившему Корейскую войну, и конкретные шаги по реализации программы денуклеаризации Корейского полуострова, о которой Трамп и Кима договорились во время их первой встречи.

Перед встречей Трамп написал в Twitter: "Ким Чен Ын и я очень постараемся достичь результатов по денуклеаризации, а затем превратить Северную Корею в великую экономическую державу. Полагаю, что Китай, Россия, Япония и Южная Корея будут очень полезны в этом".