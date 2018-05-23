Последнее обновление: 23.05.2018 13:04

Американо-северокорейский саммит с 12 июня может быть перенесен на более поздний срок

Президент США Дональд Трамп сообщил вчера, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может быть перенесена на более поздний срок, сообщает агентство Associated Press.

"Встреча может не состояться 12 июня", - заявил президент США, отметив, что саммит может пройти позже. "Пройдет он (саммит) или нет, вы узнаете совсем скоро. Если он не пройдет (12 июня), может, он пройдет позже", - сказал Д.Трамп.

"Мы посмотрим, что случится - получится или нет. Если получится, то будет хорошо. Это будет здорово для Северной Кореи. Если этого не произойдет, то тоже будет не страшно. Будь что будет", - отметил Д.Трамп.

В то же время американский президент подчеркнул, что Белый дом продолжает подготовку к запланированной на 12 июня в Сингапуре встрече.

Вместе с тем на минувшей неделе северокорейские СМИ сообщили, что Пхеньян может отказаться от саммита в знак протеста против проходящих военных учений Вашингтона и Сеула.

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