Трамп и Ким Чен Ын завершили саммит в Сингапуре

Президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета и высший лидер КНДР Ким Чен Ын завершили первый в истории американо-северокорейский саммит в Сингапуре после подписания итогового соглашения, содержание которого пока не раскрывается.

Трамп заявил, что выступит чуть позже на пресс-конференции, назвав документ "всеобъемлющим". Он заявил, что намерен и впредь вести переговоры с Ким Чен Ыном.

Со своей стороны Ким Чен Ын выразил признательность президенту США за его усилия по проведению встречи, назвав ее "исторической". Подписание документа, как сказал Ким Чен Ын, предвещает "новый старт" и "большие перемены" в отношениях с США.

Формально КНДР и США находятся в состоянии войны после окончания военного конфликта в Корее 1950-1953 годов, который завершился подписанием соглашения о перемирии. Все попытки Пхеньяна заключить мирный договор с Вашингтоном США до сих пор отвергали, сохраняя в настоящее время в Южной Корее свыше 28 тысяч американских военнослужащих.