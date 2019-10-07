2-й информатор увеличивает вероятность импичмента Трампу

Второй информатор выступил с информацией о сделках президента Дональда Трампа с Украиной, что усиливает опасность импичмента, охватившего Белый дом, и, возможно, дает новые поводы для демократов в их развернутом расследовании поведения Трампа.

Адвокат Марк Заид, представляющий обоих заявителей, сказал в текстовом сообщении Associated Press, что второй человек обратился к внутреннему наблюдателю разведывательного сообщества и может подтвердить информацию в первоначальной жалобе заявителя. В этом документе утверждается, что Трамп подтолкнул президента Украины к расследованию семьи кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, вызвав сокрытие в Белом доме. Важно отметить, что новый осведомитель работает в области разведки и обладает «непосредственными знаниями» о ключевых событиях, сказал Заид.

Появление второго информатора угрожало подорвать аргументы Трампа и его союзников о дискредитации первоначальной жалобы. Они назвали это политически мотивированным, заявили, что оно было подано ненадлежащим образом, и отклонили его как ненадежное, поскольку оно основывалось на информации из вторых или третьих рук.

Краткая стенограмма разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, опубликованная Белым домом, уже подтвердила основную претензию жалобы о том, что Трамп стремился оказать давление на Украину с целью расследования дела Байдена. Толчок пришел, несмотря на то, что не было никаких доказательств правонарушений со стороны бывшего вице-президента или его сына Хантера, который входил в совет украинской газовой компании.

Член палаты представителей разведки палаты представителей Джим Хаймс, член палаты представителей разведки палаты представителей, сказал, что слова второго информатора указывают на большие сдвиги внутри правительства.

«Настоящая проблема президента заключается в том, что его поведение, наконец, дошло до того, что люди говорят:« Хватит », - сказал Хаймс.

Демократы сосредоточились на Государственном департаменте на начальном этапе расследования импичмента. Комитеты по разведке, надзору и иностранным делам уже взяли интервью у Курта Волкера, бывшего специального посланника в Украине, который предоставил текстовые сообщения. По меньшей мере, еще два свидетеля будут допущены к даче показаний на этой неделе: Гордон Сондленд, посол США в Европейском союзе, и Мари Йованович, которая была внезапно освобождена от должности посла США в Украине в мае.