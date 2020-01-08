Белый дом опроверг планы Трампа выступить с обращением к нации

Президент США Дональд Трамп не планировал выступать с обращением к нации из-за атак Ирана на американские объекты в Ираке.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, опровергнув тем самым сообщения телеканала CNN, передает eadaily.com.

«Это неправда и никогда не было правдой. И никто даже не попытался подтвердить это в пресс-службе… В гонке за то, чтобы первыми сообщить новости, публика вновь пала жертвой безответственных «репортажей», — сказала Стефани Гришэм.

Ранее сообщалось, что Трамп провел экстренное совещание из-за ракетных атак Ирана по американским объектам в Ираке, и готовится к обращению к нации.