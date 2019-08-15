Трамп заявил о потере до 5 млрд долларов из-за работы президентом США

Президент США Дональд Трамп, выступая перед сотрудниками нефтехимического предприятия компании Shell, расположенного недалеко от Питтсбурга (штат Пенсильвания), заявил, что, занимая эту должность, потерял до 5 млрд долларов. Об этом сообщает NBC News.

«Вероятно, это [пребывание на посту президента США] стоит мне от 3 миллиардов до 5 миллиардов долларов — и мне наплевать, мне все равно. Вы знаете, если вы богаты, это не имеет значения. Я просто хочу делать отличную работу», — приводит слова Трампа NBC News.

По словам американского лидера, такие потери обусловлены тем, что он отказался от продолжения карьеры предпринимателя, а также «ежедневными» судебными процессами, так как ему регулярно приходится тратиться на адвокатов из-за поданных против него исков. «Президентская должность обходится мне в целое состояние», - добавил он.

При этом Трамп заявил, что, несмотря на это, намерен переизбираться на пост президента.

Как отмечает NBC, цифры, которые назвал Трамп, практически невозможно проверить, так как президент не публиковал свои налоговые декларации, ранее пообещав сделать это после ухода с должности президента. Кроме того, телеканал сообщает, что Трампа ранее уличили в том, что он преувеличил свое состояние (Трамп заявлял, что его размер — более 10 млрд долларов).

Согласно опубликованному в марте рейтингу журнала Forbes, суммарная стоимость активов Трампа составляла около 3,1 млрд долларов. При этом в июне 2017 года агентство Bloomberg оценивало состояние главы государства в 2,9 млрд, а годом спустя зафиксировало его сокращение на 100 млн — до 2,8 млрд долларов.

В 2016 году, по данным Forbes, активы Трампа оценивались в 4,5 млрд долларов, а в марте 2017-го, уже после его вступления в должность президента, они сократились на 1 млрд. Тогда Трамп в рейтинге богатейших людей мира потерял 220 позиций, оказавшись на 544-й позиции.

За день до инаугурации, которая состоялась 19 января 2017 года, Трамп объявил о добровольном уходе в отставку со всех своих постов более чем в 400 компаниях. Во главе корпорации Trump Organization остались сыновья президента-республиканца, которым он передал свои активы.