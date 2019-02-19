Последнее обновление: 19.02.2019 16:16

Розничный товарооборот в январе вырос на 4,2% - Белстат

Розничный товарооборот в январе 2019 г. составил 3,5 млрд. рублей, или 104,2% в сопоставимых ценах к уровню января 2018 г.

Как сообщает Белстат, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 12 рублей против 10,7 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90% розничного товарооборота республики, в январе 2019 г. составил 3,2 млрд. рублей, или 106,3% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе 2019 г. составил 200,5 млн. рублей, или 101,1% в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года.

В январе 2019 г. оптовый товарооборот составил 7,4 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 99,3% к уровню января 2018 г.

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