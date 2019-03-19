В Беларуси розничный товарооборот за два месяца вырос на 5,1%

Розничный товарооборот в январе-феврале 2019 г. составил 7 млрд. рублей, или 105,1% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2018 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 12,5 рубля против 11,2 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,2% розничного товарооборота республики, в январе-феврале 2019 г. составил 6,3 млрд. рублей, или 107,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2019 г. составил 401,7 млн. рублей, или 101,7% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

В январе-феврале 2019 г. оптовый товарооборот составил 14,9 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 100,1% к уровню января-февраля 2018 г.