Последнее обновление: 20.02.2018 12:26

Розничный товарооборот в январе вырос на 9,5% - Белстат

Розничный товарооборот в январе 2018 г. составил 3,1 млрд. рублей, или 109,5% в сопоставимых ценах к уровню января 2017 г.

Как сообщает Национальный статистический комитет, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,5% розничного товарооборота республики, составил 2,8 млрд. рублей, или 112% в сопоставимых ценах.

Товарооборот общественного питания в январе 2018 г. составил 176,5 млн. рублей, или 110,6% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

В январе 2018 г. оптовый товарооборот составил 6,3 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 104,7% к уровню января 2017 г.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Январь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Февраль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627281234
567891011
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование