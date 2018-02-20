Розничный товарооборот в январе вырос на 9,5% - Белстат

Розничный товарооборот в январе 2018 г. составил 3,1 млрд. рублей, или 109,5% в сопоставимых ценах к уровню января 2017 г.

Как сообщает Национальный статистический комитет, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,5% розничного товарооборота республики, составил 2,8 млрд. рублей, или 112% в сопоставимых ценах.

Товарооборот общественного питания в январе 2018 г. составил 176,5 млн. рублей, или 110,6% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

В январе 2018 г. оптовый товарооборот составил 6,3 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 104,7% к уровню января 2017 г.