В Беларуси розничный товарооборот в I квартале вырос на 6%

Розничный товарооборот в I квартале 2019 г. составил 11 млрд. рублей, или 106% в сопоставимых ценах к уровню I квартала 2018 г.

Как сообщает Национальный статистический комитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 12,9 рубля против 11,5 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,5% розничного товарооборота республики, в I квартале 2019 г. составил 10 млрд. рублей, или 108,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в I квартале 2019 г. составил 639,7 млн. рублей, или 104,6% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

В I квартале 2019 г. оптовый товарооборот составил 23,2 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 99,4% к уровню I квартала 2018 г.