В Беларуси розничный товарооборот за два месяца вырос на 9,8%

Розничный товарооборот в январе-феврале 2018 г. составил 6,3 млрд. рублей, или 109,8% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2017 г.

Как сообщает Белстат, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 11,2 рубля против 9,6 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,5% розничного товарооборота республики, составил 5,5 млрд. рублей, или 112,3% в сопоставимых ценах.

Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2018 г. составил 353,9 млн. рублей, или 113,7% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

В январе-феврале 2018 г. оптовый товарооборот составил 13,5 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 109,8% к уровню января-февраля 2017 г.