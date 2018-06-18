Последнее обновление: 18.06.2018 17:57

Розничный товарооборот в Беларуси в январе-мае вырос на 10,1%

Розничный товарооборот в январе-мае 2018 г. составил 17,2 млрд. рублей, или 110,1% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2017 г.

Как сообщает Белстат, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 12 рублей против 10,3 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,8% розничного товарооборота республики, составил 15,3 млрд. рублей, или 112,4% в сопоставимых ценах.

Товарооборот общественного питания в январе-мае 2018 г. составил 955,2 млн. рублей, или 113,3% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

В январе-мае 2018 г. оптовый товарооборот составил 36,4 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 107,3% к уровню января-мая 2017 г.

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