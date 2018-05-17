Розничный товарооборот в январе-апреле вырос на 9,8% - Белстат

Розничный товарооборот в январе-апреле 2018 г. составил 13,4 млрд. рублей, или 109,8% в сопоставимых ценах к уровню января – апреля 2017 г.

Как сообщает Белстат, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 11,8 рубля против 10,2 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,7% розничного товарооборота республики, составил 11,9 млрд. рублей, или 112,2% в сопоставимых ценах.

Товарооборот общественного питания в январе – апреле 2018 г. составил 744,1 млн. рублей, или 112,8% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

В январе-апреле 2018 г. оптовый товарооборот составил 28,3 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 107,8% к уровню января-апреля 2017 г.