Розничный товарооборот в Беларуси увеличился в январе-июле на 9,4%

Розничный товарооборот в январе-августе 2018 г. составил 28,8 млрд. рублей, или 109,4% в сопоставимых ценах к уровню января-августа 2017 г.

Как сообщает Белстат, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 12,5 рубля против 11,2 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89% розничного товарооборота республики, составил 25,7 млрд. рублей, или 111,8% в сопоставимых ценах.

Товарооборот общественного питания в январе – августе 2018 г. составил 1,5 млрд. рублей, или 112,5% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

В январе-августе 2018 г. оптовый товарооборот составил 59,9 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 106,1% к уровню января-августа 2017 г.