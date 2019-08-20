В Беларуси розничный товарооборот за семь месяцев вырос на 5,2%

Розничный товарооборот в январе-июле 2019 г. составил 27,7 млрд. рублей, или 105,2% в сопоставимых ценах к уровню января-июля 2018 г.

Как сообщает Белстат, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 13,8 рубля против 12,5 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,6% розничного товарооборота республики, в январе-июле 2019 г. составил 25,1 млрд. рублей, или 107,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-июле 2019 г. составил 1,6 млрд. рублей, или 106,7% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

В январе-июле 2019 г. оптовый товарооборот составил 55,4 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 96,4% к уровню января-июля 2018 г.