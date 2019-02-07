Банк Англии может понизить прогнозы из-за Brexit, замедления глобального роста

Банк Англии, вероятно, понизит прогнозы роста британской экономики в четверг на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг Brexit за 50 дней до запланированного выхода Великобритании из ЕС и замедления роста многих крупных экономик мира.

Однако британский регулятор, скорее всего, не станет следовать примеру Федеральной резервной системы США, и напомнит инвесторам, что все еще намерен повысить процентные ставки, если Британии удастся избежать потрясения в виде выхода из ЕС без соглашения с блоком.

Ожидается, что члены руководства Банка Англии единогласно поддержат сохранение ключевой ставки на отметке 0,75 процента, показал проведенный Reuters опрос экономистов.

“Комитет по денежно-кредитной политике, очевидно, занял выжидательную позицию”, - сказал экономист аналитической компании EY Item Club Говард Арчер.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй добивается от лидеров ЕС уступок в отношении одного из ключевых пунктов сделки об условиях Brexit, заключенной в 2018 году, но вероятность выхода Британии из блока 29 марта без соглашения сохраняется.

ФРС сигнализировала о возможном завершении трехлетнего цикла повышения ставок, Европейский центральный банк признал замедление экономики еврозоны, тогда как Китай стремится стимулировать рост ВВП, темпы которого в 2018 году были самыми медленными за 28 лет.

Эти факторы также окажут давление на Банк Англии, однако, если глава регулятора Марк Карни и его коллеги изменят риторику, касающуюся намерения возобновить повышение ставок после урегулирования ситуации с Brexit, это станет большим сюрпризом для рынков.

Инвесторы не уверены, что Банк Англии сможет повысить ставки в текущих условиях, и оценивают вероятность ужесточения политики в 2019 году в 50 процентов.

Регулятор объявит решение о ставке и опубликует обновленные прогнозы роста ВВП и инфляции в 15.00.

Банк Англии сообщил в ноябре, что ждет сохранения инфляции на уровне чуть выше целевых 2 процентов в течение ближайших двух лет, указав на то, что инвесторы, по его мнению, немного недооценивают масштабы повышения ставок в этот период.

Регулятор также сообщил, что ожидает роста британской экономики на 1,7 процента в 2019, 2020 и 2021 годах. Теперь он может понизить этот прогноз, учитывая наметившиеся с тех пор признаки замедления роста мировой экономики.