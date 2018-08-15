Королевский банк Шотландии выплатит $4,9 млрд по иску США

Королевский банк Шотландии выплатит американским властям $4,9 млрд из-за действий банка с ипотечными бумагами в период с 2005 по 2008 год. Об этом во вторник сообщил минюст США.

"Это урегулирование стало следствием серьезных нарушений со стороны Королевского банка Шотландии, которые привели к финансовому кризису", - говорится в пресс-релизе ведомства, передает ТАСС.

Регуляторы США считают, что Royal Bank of Scotland, как и ряд других крупных банков, накануне мирового финансового кризиса занижал оценки рисков по ипотечным ценным бумагам, которые были в итоге проданы американским ипотечным компаниям Fannie Mae и Freddie Mac.