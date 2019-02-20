Lloyds Bank объявил о выплате дивидендов и обратном выкупе акций

Крупнейший в Великобритании ипотечный банк Lloyds Banking Group в среду объявил о выплате дивидендов в размере около 4 миллиардов и программе обратного выкупа акций, несмотря на более низкую, чем ожидалось, прибыль за 2018 год.

Чистая прибыль банка выросла на 24 процента до 4,4 миллиарда фунтов стерлингов, что оказалось ниже консенсус-прогноза аналитиков, предоставленного компанией, на уровне 4,6 миллиарда фунтов.

Lloyds пообещал выплатить дивиденды за 2018 год в размере 3,21 пенса на акцию, общий объем дивидендных выплат составит около 4 миллиардов. Банк также анонсировал программу обратного выкупа акций на сумму 1,75 миллиарда фунтов стерлингов ($2,28 миллиарда).

Генеральный директор Lloyds Антонио Орта-Осорио сказал, что британская экономика остается по-прежнему сильной, несмотря на частые предупреждения о предстоящем экономическом кризисе в связи с выходом Великобритании из состава ЕС.

“В течение 2018 года британская экономика доказала свою устойчивость, учитывая рекордную занятость и продолжающийся рост ВВП”, - сказал он.

“Несмотря на то, что ближайшие перспективы британской экономики остаются неопределенными, наша стратегия продолжает оказывать поддержку нашим клиентам”, - добавил гендиректор.