Банк Англии оставил ставки без изменений на фоне подготовки бизнеса к Brexit без сделки

Банк Англии в четверг оставил ставки без изменений и сообщил, что большинство компаний чувствуют себя максимально готовыми к выходу Великобритании из ЕС без сделки, который, скорее всего, ударит по росту экономики и рабочим местам.

Регулятор сообщил, что все девять членов Комитета по денежно-кредитной политике единогласно проголосовали за сохранение процентных ставок на уровне 0,75 процента, всего за несколько дней до того, как пятая по величине в мире экономика может выйти из Европейского союза без какого-либо соглашения, которое бы позволило смягчить последствия Brexit.

“Прогноз для экономики по-прежнему будет существенно зависеть от характера и сроков выхода из ЕС”, - сообщил Банк Англии.

Регулятор повторил, что траектория ставок может измениться в любом направлении, если Великобритания выйдет из ЕС без сделки, поскольку резкое падение фунта стерлингов может создать инфляционное давление в дополнение к широкому экономическому потрясению.

Банк Англии также опубликовал опрос с участием почти 300 компаний, который показал, что примерно 80 процентов из них чувствуют себя “готовыми” к Brexit без сделки и переходного периода против 50 процентов в январе.

“Следует отметить, что мартовский опрос также показал, что респонденты, даже те, которые чувствуют себя “готовыми”, все равно ожидают, что показатели производства, занятости и инвестицией в ближайшие 12 месяцев будут существенно слабее в случае выхода из ЕС без сделки”, - сообщил Банк Англии.

Протокол мартовского заседания Комитета по денежно-кредитной политике показал, что регулятор практически не изменил риторику с момента выхода февральского прогноза для экономики.

Некоторые члены комитета, в том числе глава Банка Англии Марк Карни, ранее говорили, что, вероятно, проголосуют за снижение ставок, если Британия выйдет из ЕС без соглашения с блоком.

Большинство опрошенных Reuters экономистов ожидают повышения ставок позднее в текущем году в случае упорядоченного Brexit.