Последнее обновление: 18.09.2018 17:07

Цены на нефть развернулись к росту после комментариев С. Аравии

Цены на нефть перешли к росту днем во вторник за счет комментариев Саудовской Аравии в преддверии встречи ОПЕК+ в Алжире.

К 12.45 фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 1,56 процента до $79,27 за баррель.

Фьючерсные контракты на WTI торговались по $69,89 за баррель, что на 1,42 процента выше предыдущего закрытия.

“Нефтяные котировки выросли, после того как Саудовская Аравия сказала, что ее устраивает цена сорта Brent выше $80 за баррель”, - сказал Оливье Якоб из Petromatrix.

Ранее источники Reuters говорили, что Эр-Рияду нужны цены на нефть в коридоре $70-80 за баррель, чтобы максимизировать прибыль, не задевая при этом интересов США.

Мониторинговый комитет нефтедобывающих стран ОПЕК+ соберется 22-23 сентября в Алжире.

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