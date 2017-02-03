Саудовская Аравия в марте поднимет цены на все виды нефти

Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим мировым экспортером черного золота, в марте поднимет цены на все виды нефти, которые экспортируются в Азию, Европу и США, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Наиболее значительно подорожает марка Arab Extra Light для покупателей из Северо-западной Европы (СЗЕ) - на $1,35 за баррель. В результате в следующем месяце стоимость этой нефти будет на $1,55 барреля ниже цены Brent.

Остальные сорта саудовской нефти с поставками в СЗЕ поднимутся в цене на $1,15-1,25 за баррель, в страны Средиземноморья - на $1 за баррель, за исключением Arab Extra Light, которая подорожает на $1,25 за баррель.

Для азиатских покупателей стоимость саудовской нефти в следующем месяце поднимется на $0,2-1 за баррель и для американских - на $0,15-0,3 за баррель.