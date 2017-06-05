Саудовская Аравия в июле повысит цены на нефть

Саудовская Аравия в июле 2017 года повысит цены на все виды нефти, экспортируемой в Азию, США и Северо-Западную Европу, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Наиболее значительно подорожает марка Arab Heavy для азиатских клиентов - на $0,95 за баррель. В результате она будет стоить на $1,85 ниже средней цены Омана и Дубая.

Цена марки Arab Super Light для азиатских покупателей увеличится в июне на $0,6 за баррель.

В то же время для клиентов из США цены на нефть Arab Light и Arab Medium вырастут на $0,5 за баррель.

Для покупателей из государств Северо-Западной Европы повышение цен со следующего месяца составит от $0,2 до $0,7 за баррель.

При этом для покупателей из Средиземноморья Saudi Aramco снизит цены на нефть Arab Extra Light - на $0,4 за баррель. "Тяжелая" нефть из Саудовской Аравии для государств региона подорожает с июля на $0,3 за баррель.