Нефть подорожала более чем на 1% на фоне угрозы введения санкций США против Венесуэлы

Цены на нефть выросли более чем на 1 процент в пятницу, поскольку политическая нестабильность в Венесуэле спровоцировала опасения о возможных сбоях экспорта нефти из страны.

Вашингтон в четверг сигнализировал, что может ввести санкции на импорт венесуэльской нефти. Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо днем ранее объявил себя временным президентом страны, заручившись поддержкой Вашингтона и многих государств Латинской Америки, после чего Николас Мадуро, возглавляющий Венесуэлу с 2013 года, разорвал дипломатические отношения с США.

К 9.24 фьючерсы на нефть Brent выросли на 1,06 процента до $61,74, а фьючерсы на американский сорт WTI - на 1,26 процента до $53,80.

Увеличение добычи в США спровоцировало рост запасов нефти. За неделю, завершившуюся 18 января, запасы нефти в США выросли на 7,97 миллиона баррелей до 445 миллионов баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в четверг.

Запасы бензина выросли восьмую неделю кряду до рекордных 259,6 миллиона баррелей.