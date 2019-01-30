Последнее обновление: 30.01.2019 10:46

Нефть продолжила дорожать из-за введения США санкций против PDVSA

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть выросли в среду, поскольку опасения о сбоях поставок после введения США санкций против нефтяной отрасли Венесуэлы перевесили понижательное давление, связанное с ухудшением перспектив мировой экономики.

К 9.06 фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,18 процента до $61,43, а фьючерсы на американский сорт WTI - на 0,15 процента до $53,39.

На предыдущей сессии нефть подорожала на 2 процента, поскольку США в понедельник ввели масштабные санкции против государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA, призванные резко ограничить экспорт венесуэльской нефти в США и вынудить президента Николаса Мадуро уйти в отставку.

Некоторые аналитики указывают на то, что ослабление мировой экономики подрывает эффективность усилий, направленных на стабилизацию рынка, в том числе сокращения добычи нефти во главе с ОПЕК.

Рост мировой экономики и спроса на топливо, как ожидается, замедлится в текущем году на фоне торгового спора США и Китая, двух крупнейших экономик мира.

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