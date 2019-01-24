Нефть подешевела из-за беспокойства о спросе на фоне замедления роста глобальной экономики

Цены на нефть снизились в четверг на фоне сохраняющегося беспокойства о замедлении роста глобальной экономики, которое может ограничить спрос на топливо, и данных о неожиданном росте запасов в США.

К 9.23 фьючерсы на нефть Brent снизились на 0,49 процента до $60,84, а фьючерсы на американский сорт WTI - на 0,49 процента до $52,36.

По словам аналитиков, тревоги о росте глобальной экономики омрачают прогноз спроса на нефть.

Международный валютный фонд в начале недели понизил прогнозы глобального роста в 2019 и 2020 годах из-за ослабления показателей в Европе и на некоторых развивающихся рынках.

Мировые лидеры и главы компаний на этой неделе проводят встречи на форуме в швейцарском Давосе, чтобы обсудить дальнейшее направление политики на фоне беспокойства о замедлении роста, торговых войн и выхода Великобритании из Европейского союза.

Запасы нефти в США резко выросли на прошлой неделе, показали данные Американского института нефти (API) в среду.

По данным API, запасы нефти увеличились на 6,6 миллиона баррелей до 443,6 миллиона за неделю, завершившуюся 18 января, тогда как аналитики предполагали, что они снизятся на 42.000 баррелей.