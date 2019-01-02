Последнее обновление: 02.01.2019 13:05

Нефть дешевеет на фоне опасений перепроизводства сырья

Цены на нефть в среду, 2 января, снизились. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Баррель мартовской нефти Brent торговался по $ 53,12 (-1,85%). Баррель февральской нефти WTI предлагался по $ 44,84 (-2,10%). Предыдущие торги по стандартам завершились на уровне $ 54,12 $ 45,80 соответственно.

Падение цен на нефть обусловлено опасениями избытка предложения на фоне роста производства сырья в США и негативными прогнозами относительно роста мировой экономики, отмечают участники рынка.

Сильнейшим фактором давления на мировые рынки остается торговая война между Соединенными Штатами и Китаем. Азиатский регион остается крупнейшим потребителем нефти, однако замедление мировой экономики, скорее всего, приведет к снижению спроса на нефть.

Цены на нефть завершили 2018 год снижением впервые с 2015 года.

По состоянию на 09:30 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 53,18 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 54,27 доллара за баррель, что на 15 центов выше уровня закрытия торгов ($ 54,12).

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