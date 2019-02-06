Цены на нефть стабильны на фоне опасений о росте экономики

Фьючерсы на нефть торговались без резких колебаний в среду, поскольку опасения о росте мировой экономики продолжали сдерживать рост цен.

К 9.35 фьючерсы на нефть Brent сбавили 0,02 процента до $61,97 после снижения на 0,8 процента во вторник.

Фьючерсы на американский сорт WTI прибавили 0,02 процента до $53,67. На предыдущей сессии WTI снизилась на 1,7 процента.

Опасения о глобальной экономике в последние несколько дней оказывают давление на настроения инвесторов, нивелируя оптимизм в отношении признаков сокращения объема предложения на мировом рынке.

Запасы нефти в США выросли на прошлой неделе, несмотря на увеличение объемов производства американскими НПЗ.

По данным Американского института нефти (API), запасы увеличились на 2,5 миллиона баррелей до 448,2 миллиона за неделю, завершившуюся 1 февраля, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут на 2,2 миллиона баррелей.