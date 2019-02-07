Нефть в минусе на фоне сохранения рекордных объемов добычи в США

Цены на нефть снизились в четверг на фоне роста запасов и сохранения рекордных уровней добычи в США, однако сокращение производства участниками пакта ОПЕК+ и санкции Вашингтона против Венесуэлы продолжили оказывать поддержку рынкам.

К 9.18 фьючерсы на нефть Brent сбавили 0,45 процента до $62,41, а на американский сорт WTI - 0,43 процента до $53,78.

Запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 1 февраля, на 1,26 миллиона баррелей до 447,2 миллиона баррелей, сообщило в среду Управление энергетической информации (EIA).

Добыча нефти США осталась на рекордном уровне в 11,9 миллиона баррелей в сутки, достигнутом в конце 2018 года. США остаются ведущим в мире производителем нефти, опережая Россию и Саудовскую Аравию.

В то же время снижение цен на нефть сдерживается сокращением добычи ОПЕК и партнерами организации, направленным на стабилизацию рынка.

Санкции США против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA также могут привести к сокращению объема поставок.

“Окоро трети венесуэльского экспорта приходится на США. В связи с этим мы ждем быстрого сокращения венесуэльского экспорта на 300.000 баррелей в сутки до примерно 700.000 баррелей в сутки”, - сообщили в четверг аналитики ANZ.