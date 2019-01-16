Последнее обновление: 16.01.2019 17:18

Нефть подешевела из-за опасений о росте экономики, перенасыщении рынка

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть снизились в среду после подъема примерно на 3 процента на предыдущей сессии, поскольку опасения о росте мировой экономики и прогнозы увеличения добычи в США ударили по настроениям инвесторов.

К 15.44 нефть Brent подешевела на 0,5 процента до $60,31, а сорт WTI - на 0,8 процента $51,67.

Добыча нефти в США в 2019 году, как ожидается, достигнет нового рекордного пика выше 12 миллионов баррелей в сутки, сообщило Управление энергетической информации (EIA) во вторник, добавив, что в конце 2020 года страна станет нетто-экспортером нефти.

Давление на цены на нефть также, вероятно, оказывает усиление сигналов о замедлении экономического роста по всему миру, особенно в Китае.

Перспективы мировой экономики еще заметнее ухудшились после того, как британские законодатели во вторник подавляющим большинством голосов отклонили предложенную премьером Терезой Мэй сделку об условиях Brexit.

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