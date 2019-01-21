Последнее обновление: 21.01.2019 10:09

Китай сохранил статус второй экономики мира по итогам 2018 года

Китай по итогам 2018 года сохранил статус второй крупнейшей экономики мира, заявил в понедельник глава государственного статистического управления Китая Нин Цзичжэ.

С общим объемом ВВП 82,07 трлн юаней (около 12 трлн долларов) Китай в 2017 году также закрепил за собой статус второй экономики мира, уступая только США.

«В 2018 году общий объем ВВП Китая превысил 90 триллионов юаней, что примерно на восемь триллионов больше, чем в 2017 году. Если считать по среднему курсу, то общий объем экономики Китая достиг 13,6 триллиона долларов, уверенно занимая второе место в мире», - заявил на брифинге Нин Цзичжэ.

Согласно опубликованным данным, темпы роста ВВП Китая по итогам 2018 года составили 6,6%, что стало худшим показателем с 1990 года, однако совпало с официальным прогнозом властей, которые ожидали роста около 6,5%. При этом темпы роста ВВП страны в IV квартале замедлились до 6,4% годовых.

Китаю предсказывают падение темпов роста ВВП до рекордных минимумов

В 2019 году рост экономики замедлится до 6,3%.

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