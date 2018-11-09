Рост цен производителей в Китае замедлился в октябре из-за ослабления спроса

Рост цен производителей в Китае замедлился четвертый месяц кряду в октябре на фоне ослабления внутреннего спроса и производственной активности, указав на то, что Пекин, скорее всего, расширит меры стимулирования на фоне торговых противоречий с США.

Темпы роста потребительских цен не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило в пятницу Национальное бюро статистики.

Рост индекса цен производителей (PPI) в октябре составил 3,3 процента в годовом выражении после 3,6 процента в сентябре.

Показатель совпал с прогнозом аналитиков. В месячном выражении индекс вырос на 0,4 процента.

Аналитики ждут замедления роста цен производителей и потребительских цен к концу года на фоне ослабления расширения экономики Китая и снижения сырьевых цен.

Индекс потребительских цен (CPI) вырос на 2,5 процента в октябре в годовом выражении, как и в сентябре. Показатель совпал с прогнозом аналитиков.

В месячном выражении CPI вырос на 0,2 процента после подъема на 0,7 процента в сентябре.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоресурсы, вырос на 1,8 процента в годовом выражении после подъема на 1,7 процента в сентябре.