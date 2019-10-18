Экономика Китая показала самый низкий квартальный рост за 27 лет

В третьем квартале китайская экономика показала самый низкий рост за последние 27 лет. Согласно обнародованным 18 октября данным, рост валового внутреннего продукта страны в июле-сентябре составил 6%, а в предыдущем квартале - 6,2%.

Это - самый низкий квартальный показатель Китая с 1992 года, сообщает Радио Свобода.

Представитель Национального бюро статистики Китая заявил, что страна «встретилась с ростом рисков и вызовов как внутренних, так и внешних». В то же время он добавил, что «национальная экономика поддерживает общую стабильность... и улучшает стандарты жизни».