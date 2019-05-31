Последнее обновление: 31.05.2019 16:24

Сокращение производственной активности Китая усилило опасения об экономике

Активность в производственном секторе Китая в мае сократилась сильнее, чем ждали рынки, усилив необходимость поддержки властями сильно пострадавшей от торговой войны с США экономики.

Слабые производственные данные, вышедшие вслед за разочаровывающими показателями розничной торговли, экспорта и строительного сектора, могут усилить беспокойство о риске глобальной рецессии и подтолкнуть центральные банки к аккомодационной денежно-кредитной политике.

По данным статистического бюро Китая, официальный индекс PMI для производственного сектора в маe снизился до 49,4 пункта с апрельского уровня в 50,1. Опрошенные Рейтер аналитики прогнозировали показатель в 49,9 пункта. Отметка в 50 пунктов отделяет рост активности от спада.

Экспортные заказы снизились двенадцатый месяц кряду, с 49,2 до 46,5 пункта.

“Экспортные заказы особенно резко упали, что говорит о том, что недавнее повышение тарифов Трампом, возможно, уже подрывает зарубежный спрос”, - сказал Джулиан Эванс-Причард, старший экономист по Китаю в Capital Economics.

По словам аналитика Китайской федерации логистики и закупок (CFLP) Чжана Лицюня, Пекин должен сосредоточиться на стимулировании внутреннего спроса и повысить “способность справляться с колебаниями внешнего спроса как можно быстрее”.

Ранее в мае Народный банк Китая объявил о снижении нормы обязательных резервов для региональных банков для сокращения стоимости финансирования небольших компаний.

Пекин в этом году расширил налогово-бюджетные стимулы, объявив о сокращении налогов и сборов в размере 2 триллионов юаней ($297 миллиардов).

Многие аналитики предупреждают, что потребуется время для того, чтобы меры стимулирования начали действовать в полную силу. Большинство из них не ждет убедительной стабилизации экономики примерно до середины года.

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