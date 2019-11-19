Китай увеличит кредитную поддержку экономики и продолжит снижать реальные ставки кредитования, заявил председатель Народного банка Китая И Ган на встрече с представителями коммерческих банков страны.

Он добавил, что власти будут продвигать докапитализацию и повышать возможности банков по наращиванию кредитования, передает Reuters.

Глава регулятора также призвал банки использовать новую базовую ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) при выдаче кредитов. Новый бенчмарк был введен в августе.