Последнее обновление: 19.11.2019 17:43

Китай увеличит кредитную поддержку экономики

Китай увеличит кредитную поддержку экономики и продолжит снижать реальные ставки кредитования, заявил председатель Народного банка Китая И Ган на встрече с представителями коммерческих банков страны.

Он добавил, что власти будут продвигать докапитализацию и повышать возможности банков по наращиванию кредитования, передает Reuters.

Глава регулятора также призвал банки использовать новую базовую ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) при выдаче кредитов. Новый бенчмарк был введен в августе.

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