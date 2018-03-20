Китай пообещал продолжить открывать экономику на фоне угрозы торговой войны

Китай продолжит делать свою экономику более открытой, предоставляя зарубежным и местным компаниям равные возможности для конкуренции, сказал премьер-министр страны Ли Кэцян на закрытии ежегодной сессии парламента КНР во вторник, выразив надежду на то, что Пекин и Вашингтон смогут избежать торговой войны.

Опасения о глобальной торговой войне усилились после того, как президент США Дональд Трамп ввел высокие пошлины на импорт стали и алюминия. Согласно источникам в Вашингтоне, к концу этой недели США сообщат о введении новых пошлин на импорт китайских товаров.

“Я надеюсь, что и Китай, и США будут действовать рационально, а не идти на поводу у эмоций, и избегать торговой войны”, - сказал Ли журналистам.

Эти надежды могут не воплотиться, если Вашингтон, как говорят источники, действительно введет пошлины на импорт китайских товаров стоимостью до $60 миллиардов в год, которые затронут технологический и потребительский сектор, в соответствии с предвыборным обещанием Трампа ужесточить позицию в отношении Китая и его торговых практик.

Китай улучшит доступ к промышленному сектору и сфере услуг, продолжив снижать пошлины на импорт, сказал Ли на пресс-конференции, не раскрыв подробностей.

“Китайская экономика уже настолько интегрирована в мировую, что закрытие дверей Китая будет означать блокировку нашего пути к развитию, - сказал Ли. - Цель Китая - обеспечить возможности для конкуренции на справедливых условиях на широком китайском рынке для местных и зарубежных фирм и компаний со всеми формами собственности”.

Во время недавнего визита в Вашингтон Лю Хэ, главного экономического советника председателя КНР Си Цзиньпина, администрация Трампа призвала его найти способ сократить $375-миллиардный профицит торгового баланса Китая с США.

“Мы не хотим видеть крупный дефицит торгового баланса, не только с США, - сказал Ли. - Мы надеемся на сбалансированную торговлю”.

Источник, непосредственно знакомый с позицией администрации Трампа, на прошлой неделе сообщилReuters , что США объявят о новых пошлинах на импорт китайской продукции на этой неделе и что они преимущественно затронут сектор информационных технологий, потребительскую электронику и телекоммуникационный сектор.

Однако есть вероятность того, что пошлины также распространятся на потребительские товары, к примеру, одежду и обувь, а полный список может включить до 100 видов продукции, сказал источник.

Ли добавил, что Китай уверен в достижении своих экономических целей в 2018 году. Правительство намерено добиться роста ВВП на 6,5 процента.

Китайский финансовый сектор находится в хорошем состоянии, а у банков достаточно резервов, сказал Ли, добавив, что регуляторы будут принимать “решительные меры” для борьбы с финансовыми рисками.