Производственная активность в Китае неожиданно снизилась

Производственная активность в Китае неожиданно сократилась в июне на фоне ослабления внутреннего и внешнего спроса, показало частное исследование в понедельник, сигнализировав о сохранении давления продолжающейся китайско-американской торговой войны на производственный сектор КНР.

Слабые показатели свидетельствуют о том, что вторая по величине экономика мира продолжает терять обороты, что подчеркивает необходимость принятия дополнительных мер стимулирования.

США и Китай в субботу договорились возобновить переговоры, вернув надежду на то, что две крупнейшие мировые экономики смогут зарыть топор торговой войны. Финансовые рынки встретили эту новость с воодушевлением, но, по мнению аналитиков, и с пониманием того, что самым сложным в переговорах будет поиск консенсуса по животрепещущим вопросам.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый Caixin/Markit, в июне опустился до 49,4 пункта, ниже прогнозировавшихся 50,0 пункта, и достиг минимума с января.

Впервые за четыре месяца индекс опустился ниже нейтральной отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности от спада.

Объем производства и новые заказы упали впервые с января, при этом некоторые компании сообщили о приостановке производственных линий из-за торгового спора.

В результате деловая уверенность снизилась до минимума более чем за семь лет, а производители продолжили сокращать персонал третий месяц подряд.

Субиндекс новых заказов Caixin, который отслеживает заказы как внутри страны, так и за рубежом, резко упал с 50,7 пункта в предыдущем месяце до 48,8 пункта.

Хотя потенциальные новые тарифы, как ожидается, окажут наибольшее влияние на китайские экспортоориентированные компании, исследование PMI показало, что заказы от внутренних клиентов в июне снижались быстрее, чем заказы от зарубежных компаний.

Поскольку торговая война грозит быть длительной и дорогостоящей, многие экономисты считают, что Пекину понадобится ввести дополнительные меры стимулирования для достижения целевого показателя экономического роста на 2019 год, составляющего около 6-6,5%.