Китай сигнализировал о новых стимулах на фоне замедления роста экономики

Китай будет стремиться к “хорошему старту” для экономики в первом квартале, сообщил во вторник государственный орган, отвечающий за экономическое планирование, сигнализировав о введении новых мер стимулирования в ближайшее время для борьбы с замедлением роста ВВП.

Китай усилит мониторинг экономической ситуации и улучшит свой “резерв” экономической политики, говорится в заявлении Государственного комитета по делам развития и реформ КНР.

Расширение второй по величине экономики мира замедлилось в 2018 году на фоне проведения болезненных долгосрочных структурных реформ для перехода к более постепенной, но устойчивой траектории роста.

Торговая война с США повысила неопределенность вокруг краткосрочных перспектив Китая. Экспорт в декабре неожиданно снизился максимально за два года, свидетельствуя об усиливающемся давлении на экономику.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сказал, что Китай достиг ключевых экономических целей на 2018 год и попытается обеспечить хороший старт для экономики в первом квартале, чтобы создать условия, благоприятные для достижения целей на текущий год, сообщило государственное телевидение в понедельник.

Источники сообщили Рейтер на прошлой неделе, что Пекин планирует снизить целевой показатель роста ВВП в 2019 году до 6,0-6,5 процента по сравнению с прогнозируемыми 6,6 процента в 2018 году - это самые медленные темпы роста за последние 28 лет.

В этом году Китай увеличит бюджетные расходы и еще больше снизит налоги и сборы, сфокусировавшись на ослаблении нагрузки на небольшие компании и производителей, сообщило министерство финансов во вторник.

Первостепенной задачей правительства является стабилизация занятости, сказал на пресс-конференции во вторник вице-председатель Госкомитета по делам развития и реформ Лянь Вэйлян.

По его словам, Китай ускорит реализацию инвестиционных проектов и эмиссию государственных облигаций, но воздержится от “наводнения” экономики стимулами.

Центробанк страны сообщил в отдельном заявлении, что будет продолжать проводить осторожную денежно-кредитную политику и увеличит масштабы антициклических корректировок.

Монетарная политика станет более дальновидной, гибкой и адресной, сообщил Народный банк Китая.