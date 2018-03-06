Китай поставил свою экономику на второе место в мире

По итогам экономического развития в 2017 году Китай занял второе место среди крупнейших экономик мира, заявил журналистам председатель Госкомитета КНР по развитию и реформам Хэ Лифэн.

"В 2017 году ВВП Китая достиг 82,7 трлн юаней, что соответствует $12,2 трлн по обменному курсу на 31 января прошлого года. По этому показателю мы отстаем от первой экономики мира - США - на $7 трлн, но превосходим третью экономику мира - Японию - на те же $7 трлн. Мы продолжаем занимать второе место среди мировых экономик, что отнюдь не просто", - сообщил он на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший орган государственной власти Китая).

По словам Хэ Лифэна, в 2018 году, по расчетам, около 60% экономического роста Китая будет достигнуто за счет потребления.