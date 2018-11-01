Британия и ЕС договорились о доступе компаний на рынки после Brexit - газета

Премьер-министр Британии Тереза Мэй заключила предварительное соглашение с Евросоюзом, которое позволит британским компаниям, занимающимся оказанием финансовых услуг, сохранить доступ на европейские рынки после Brexit, сообщила в четверг газета The Times.

Британские и европейские переговорщики достигли предварительного соглашения, затрагивающего все аспекты будущего партнерства в сфере оказания услуг и обмена данными, сообщила газета со ссылкой на источники в правительстве.

Сделка позволит британским компаниям сохранять доступ к европейским рынкам, пока финансовое регулирование в Британии будет в целом совпадать с нормами, действующими в ЕС, сообщило издание.

Глобальным банкам, работающим в Соединенном Королевстве, пришлось реорганизовать операции в связи с предстоящим выходом Британии из ЕС, который должен состояться в марте 2019 года. Многие финансовые институты начали перемещать операции, руководство и персонал из Британии в Европу, чтобы иметь возможность продолжать обслуживать своих европейских клиентов, если Лондону не удастся заключить сделку о Brexit с Брюсселем.

В среду Британия сообщила, что конкретной даты завершения переговоров с блоком нет, хотя министр по вопросам Brexit Доминик Рааб ранее указал на вероятность заключения сделки об условиях Brexit к 21 ноября.