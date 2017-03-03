Проект о запуске Brexit вернется на рассмотрение палаты общин 13-14 марта

Законопроект о запуске Brexit вернется на рассмотрение палаты общин парламента 13-14 марта после того, как палата лордов одобрила поправку к документу, требующую от правительства немедленных гарантий прав европейцев, проживающих в Великобритании, сообщают британские СМИ.

Согласно поправке, внесенной лордами, правительство обязано в течение трех месяцев после запуска процедуры Brexit представить план, в соответствии с которым граждане ЕС, уже живущие в Британии, после выхода страны из ЕС сохранят свои права.

В следующий вторник, 7 марта, ожидается еще одно важное голосование. Лорды могут потребовать, чтобы обещание правительства дать парламенту возможность проголосовать по итоговым договоренностям с ЕС об условиях Brexit обрело форму закона.

Если палата общин, уже одобрившая законопроект в изначальном виде, не поддержит поправки палаты лордов, то документ опять вернется в верхнюю палату парламента, и начнется так называемый "пинг-понг".

Правительство уже выразило разочарование в связи с задержкой.

"Мы будем сопротивляться внесению изменений, которые только осложнят переговорный процесс", — сформулировал позицию правительства лидер палаты общин Дэвид Лидингтон.

Премьер-министр страны Тереза Мэй не раз говорила, что правительство гарантирует статус европейских граждан в Великобритании только на основе принципа взаимности, то есть только при условии ответных мер со стороны ЕС в отношении британцев, живущих в континентальной Европе.

Пока у правительства сохраняются все шансы задействовать статью 50 Лиссабонского договора о выходе из ЕС до конца марта. Но для этого нужно либо чтобы палата общин поддержала внесенную верхней палатой поправку (или поправки), либо чтобы палата лордов уступила нижней палате и правительству.

В то время как большинство в палате общин (нижняя палата) — члены правящей Консервативной партии, и внесенный правительством законопроект о запуске Brexit не встретил там особого сопротивления, в палате лордов к Консервативной партии принадлежат лишь 252 из 800 пэров.

При этом многие члены верхней палаты утверждают, что к ним поступают обращения от живущих в Британии европейцев, жалующихся на то, что они уже испытывают трудности, хотя Brexit еще не начался.