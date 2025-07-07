Отправленный в отставку министр транспорта России покончил с собой

Бывший министр транспорта России Роман Старовойт застрелился в Одинцово (Московская область РФ). Об этом сообщили приближенные к силовикам российские Telegram-каналы.

Сегодня Путин отправил Романа Старовойта в отставку с поста министра, а на его место временно назначил бывшего главу Новгородской области Андрея Никитина.

Утверждается, что на Романа Старовойта дал показания бывший глава Курской области Алексей Смирнов, задержанный недавно за хищения при возведении фортификационных сооружений в регионе. Чиновник застрелился еще в субботу из наградного оружия, которое получил от МВД в 2023 году за содействие в выполнении задач.

Пост главы Минтранса России Старовойт занимал чуть больше года. До этого он пять лет был главой Курской области.

В августе 2024 года часть Курской области, включая город Суджа, была захвачена ВСУ.

Update: Между тем СК России подтвердил смерть Старовойта.

«Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением», - сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Основная версия — самоубийство», - заявила она.