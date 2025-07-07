На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось более 2,7 тысячи машин

На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось более 2700 грузовых и легковых авто. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«Наибольшая очередь легкового транспорта фиксируется перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) — 1050 автомобилей. Сотрудники данного погранперехода за четыре дня приняли на свою территорию всего 32% транспорта», - информирует ведомство.

Въезда в Литву перед погранпереходом Мядининкай (Каменный Лог) ожидают 20 легковушек.

По состоянию на 12:00 свыше 1 600 единиц грузового транспорта ожидают въезда в Евросоюз.

Меньше всего фур за четверо суток проследовало на сопредельную территорию через литовский погранпереход Мядининкай (Каменный Лог), его контрольные службы оформили лишь 17% транспорта от нормы. Сотрудники Шальчининкая (Бенякони) пропустили 35% фур.

Перед единственным доступным латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина) скопилось 640 единиц грузового транспорта. Данный маршрут — самый загруженный на пути в ЕС. Латвийские контрольные службы c четверга приняли из Беларуси 30% авто от нормы.

Перед пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) въезда в Польшу ожидают 30 грузовых авто. Польская сторона за выходные приняла на свою территорию 37% большегрузов.