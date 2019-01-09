Brexit без соглашения: парламент Британии ограничил полномочия правительства

Палата общин парламента Великобритании одобрила поправку к законопроекту, ограничивающую полномочия правительства в налоговой сфере в случае выхода страны из ЕС без соглашения.

"Поправка, призванная ограничить полномочия министров по сбору налогов в случае отсутствия сделки (Brexit - ред.), была принята 303 голосами против 296 во вторник вечером", - говорится в сообщении Evening Standard.

Поправка не позволит министерству финансов без одобрения депутатов изменить размер налогов, чтобы сделать возможным Brexit без соглашения.

Как отмечает издание, голосование в парламенте стало очередным поражением для правительства премьер-министра Мэй. Результаты голосования также показывают, что большинство в Палате общин настроены против Brexit без соглашения.

Напомним, 15 января парламент Великобритании проведет голосование по соглашению с ЕС о Brexit, которое было достигнуто премьер-министром страны Терезой Мэй с Брюсселем в ноябре.