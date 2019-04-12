Последнее обновление: 12.04.2019 13:38

Правительство Британии отказывается от планов подготовки к сценарию Brexit без сделки

Правительство Великобритании приняло решение отказаться от планов, предусматривающих действия на случай выхода страны из ЕС без соглашения, сообщил в пятницу британский телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники.

Телеканал отмечает, что в его распоряжении оказалось письмо представителя правительства, в котором он благодарит гражданских служащих за их подготовку к Brexit без соглашения.

"В четверг утром на встрече, которую возглавлял член кабинета министров (Марк Седвилл), мы согласились, что наша цель состоит в том, чтобы обеспечить тщательное, продуманное и упорядоченное свертывание планов по подготовке к Brexit без сделки", - говорится в письме.

Письмо было разослано всем гражданским служащим, которые долгое время вели подготовку к выходу Британии из ЕС без сделки.

За последние два года правительство Британии потратило 4 млрд фунтов стерлингов для подготовки к сценарию событий, при котором Лондон не сможет договориться с Евросоюзом об условиях Brexit. В частности, тысячи гражданских служащих временно отказались от своей привычной работы и занимались вопросами, которые касались Brexit без сделки, отмечает телеканал.

Ранее стало известно, что ЕС и Великобритания достигли соглашения о продлении срока Brexit до 31 октября текущего года.

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