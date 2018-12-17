Лондон активизировал подготовку к Brexit без итогового соглашения

Британское правительство активизировало подготовку к выходу страны из Евросоюза без итогового соглашения, однако считает такой сценарий маловероятным, несмотря на то, сроки голосования в парламенте по соглашению все еще неизвестны, сообщил официальный представитель британского премьера.

Изначально голосование по документу в британском парламенте было запланировано на вечер 11 декабря. Однако после трех дней дебатов премьер Тереза Мэй выступила с заявлением, в котором признала, что соглашение в нынешнем виде не поддержит подавляющее большинство депутатов, и перенесла голосование на более поздний срок. Канцелярия премьера заявила, что голосование будет проведено до 21 января. С 21 декабря по 7 января парламент будет на каникулах.

"Да, мы выходим из ЕС 29 марта… Премьер готовится к выходу из ЕС без сделки, но правительство все еще работает над соглашением", - сказал представитель премьера, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения СМИ об активизации подготовительных мер на случай отсутствия соглашения.

Также представитель канцелярии рассказал, что через некоторое время правительство объявит о выделении дополнительно двух миллиардов фунтов стерлингов на планирование Brexit без сделки. Вместе с тем он подчеркнул, что такая подготовка не является "центральным направлением" и все силы правительства направлены на усовершенствование условий соглашения.

Источник в палате общин британского парламента сообщил ранее, что дату голосования определит премьер-министр, а пройти оно может в середине января. От того, будет ли документ принят, зависит то, на каких условиях Британия выйдет из ЕС.